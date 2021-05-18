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Fenerbahçe Beko'nun rakibi Karşıyaka oldu!

18.05.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi play-off 2. maçında Karşıyaka ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Karşıyaka oldu!

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 3. ve son maçında Türk Telekom'u 96-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 9-4 üstün geçen Pınar Karşıyaka, 9 sayılık farka (18-9) ulaştığı periyodu 20-13 önde bitirdi.

İkinci periyoda Wiltjer'in basketiyle başlayan rakibi karşısında 11-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 31-15. Üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, periyodu 43-32 galip tamamladı.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Türk Telekom, Dekker ve Wiltjer'in 3 sayılık basketleriyle etkili olduğu bölümde Baldwin'in smaç basketiyle 25. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 50-47. Rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren ve aradaki farkı tekrar 10 sayıya yükselten (57-47) Pınar Karşıyaka, üst üste bulduğu basketlerle bitime 2 dakika kala farkı 18 sayıya çıkardı: 68-50. Ev sahibi ekip periyodu 70-55 üstün bitirdi.

Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 20 sayıya (75-55) yükselten Pınar Karşıyaka, Morgan ve Kennedy'nin 3 sayılık basketleriyle 36. dakikada farkı 29 sayıya çıkardı: 88-59. Pınar Karşıyaka müsabakadan 96-71 galip ayrıldı.

Müsabaka başlamadan Pınar Karşıyaka'nın ısındığı yarı sahadaki potanın çemberi kırıldığı için çember değiştirildi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Semih Vural

Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 13, Kennedy 15, Mahir Ağva 2, Morgan 16, Metecan Birsen 6, Arca Tülüoğlu, Semih Erden 14, Onuralp Bitim 2, M'Baye 19, Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım

Türk Telekom: Johnson 9, Wiltjer 16, Samet Geyik 10, Baldwin 9, Dekker 8, Yiğit Özkan, Erdi Gülaslan 4, Can Korkmaz 11, Batuhan Acar, Foster 2, Göktuğ Baş 2

  1. periyot: 20-13

Devre: 43-32

  1. periyot: 70-55
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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