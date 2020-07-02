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Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2020 19:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ayrılığı sonrası yeni koç belli oldu.

Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu belli oldu

beIn Sports'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

Ayrıntılar birazdan...

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