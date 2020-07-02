Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu belli oldu

beIn Sports'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardı.
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