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Fenerbahçe Beko salonda çalıştı

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Takım günün antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Beko salonda çalıştı

Fenerbahçe Beko, 2020-2021 Basketbol sezonu öncesinde Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası’nda bulunan tesislerde hazırlıklarını sürdürüyor.

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Igor Kokoskov yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Basketbol takımında günün antrenmanı salonda yapıldı.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımının yeni transferleri Lorenzo Brown, Johnathan Hamilton, Kenan Sipahi, Danilo Barthel, Edgaras Ulanovas, Jarell Eddie ve Dyshawn Pierre’de salonda yapılan antrenmanlara katıldı.

(İHA)

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