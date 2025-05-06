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Fenerbahçe Beko, sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantiledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Karşıyaka’yı 78-67’lik skorla mağlup etti. Ligde 26. galibiyetini alan sarı-lacivertliler normal sezonun bitimine iki hafta kala liderliği garantiledi.

Fenerbahçe Beko, sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantiledi
Emre Şen

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28’inci haftasında evinde konuk ettiği Karşıyaka’yı 78-67 mağlup ederek normal sezonun bitimine iki hafta kala liderliği garantiledi.

Karşılaşmanın en skorer ismi konuk ekipte 19 sayı üreten Muhsin Yaşar oldu. Ev sahibinde ise Arturs Zagars ile Marko Guduric 12’şer sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 26’ncı galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 17’nci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 7, Errick McCollum 5, Marko Guduric 12, Tarık Biberovic 9, Arturs Zagars 12, Metecan Birsen 6, Baldwin 7, Melih Mahmutoğlu 8, Mert Emre Ekşioğlu, Devon Hall 2, Bonzie Calson 4, Khem Birch 4
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Karşıyaka: Muhsin Yaşar 19, Michael Smith 14, Suleiman Braimoh 2, Efe Ergi Tırpancı 2, Ozan Yılmaz 9, Edon Maxhuni 5, Austin Hollins 7, Mert Celep 7, Mehmet Efe Demirel 2, Eylem Eminoğlu, Yalın Yıldız
Başantrenör: Ahmet Çakı

  1. Periyot: 27-13 (Fenerbahçe lehine)
    Devre: 46-33 (Fenerbahçe lehine)

  2. Periyot: 62-53 (Fenerbahçe lehine)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko fenerbahçe
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