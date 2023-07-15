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Fenerbahçe Beko transferi açıkladı! 2 yıllık imza atıldı...

15.07.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'ta forma giyen Yunan pivot Georgios Papagiannis'i 2 yıllığına renklerine bağladı. 26 yaşındaki basketbolcu, geride bıraktığımız sezonda EuroLeague’de 8.5 sayı, 5.7 ribaund, 1.2 blok ve 11.4 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu.

Fenerbahçe Beko transferi açıkladı! 2 yıllık imza atıldı...

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Yunanistan temsilcisi Panathinaikos forması giyen 26 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis’i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, oyuncunun 3 Yunanistan Ligi ve 4 Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşadığı hatırlatılırken, EuroLeague kariyerinde 153 maça çıktığı ifade edildi.

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26 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Yunan ekibiyle EuroLeague’de 33 mücadelede forma giyerken maç başına ortalama 24 dakika süre aldı.

Yunan pivot, söz konusu maçlarda 8.5 sayı, 5.7 ribaund, 0.7 asist ve 1.2 blok ortalaması yakaladı. Ayrıca ligde oynadığı 30 karşılaşmada ise ortalama 22 dakika süre alırken, 9.5 sayı, 6.0 ribaund, 1.4 asist ve 1.3 blok ortalamasıyla oynadı.

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