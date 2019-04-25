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Fenerbahçe Beko, üst üste 5. kez Final Four'da

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 25.04.2019 21:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i deplasmanda 99-82 yendi ve seriyi 3-1 galip tamamlayarak üst üste 5. kez THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a kaldı.

Fenerbahçe Beko, üst üste 5. kez Final Four'da

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Fenerbahçe Beko final four

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