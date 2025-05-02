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Fenerbahçe Beko'ya Final Four öncesi müjdeli haber! Yıldız ismin kontratı otomatik olarak uzadı... Takımda kalıyor

THY Euroleague play-off serisi 3. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol’u 98-88 mağlup ederek üst üste ikinci kez, toplamda ise yedinci kez Final Four'a kalma başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya müjdeli bir haber daha geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko'ya Final Four öncesi müjdeli haber! Yıldız ismin kontratı otomatik olarak uzadı... Takımda kalıyor
Berker İşleyen

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi 3. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol’u 98-88 mağlup ederek seride durumu 3-0’a getirdi ve temsilcimiz, 7. kez Final Four’a katılma başarısı göstermişti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

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EuroLeague play-off serisinde Fransız ekibi Paris Basket'i 3-0 ile maç vermeden geçen temsilcimiz adını üst üste ikinci kez Final Four'a yazdırmayı başarırken, Final Four öncesi Sarı-Lacivertliler'de önemli bir gelişme yaşandı.

SIRP OYUNCU TAKIMDA KALIYOR

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Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Final Four'a çıkması ile beraber Marko Guduric'in kontratındaki bir madde devreye girdi ve anlaşma 1 sene otomatik olarak uzadı.

BU SEZON 34 MAÇA ÇIKTI

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Bu sezon Sarı Lacivertli forma ile EuroLeague'de 34 maça çıkan Guduric; 10.9 sayı, 3.3 asist, 2.5 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.

FİNAL FOUR'A 1 AYDAN AZ KALDI

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EuroLeague'de bu sezon Abu Dhabi'de düzenlenecek Final Four 23-25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Basketbol imza thy euroleague
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