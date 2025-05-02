Fenerbahçe Beko'ya Final Four öncesi müjdeli haber! Yıldız ismin kontratı otomatik olarak uzadı... Takımda kalıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi 3. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol’u 98-88 mağlup ederek seride durumu 3-0’a getirdi ve temsilcimiz, 7. kez Final Four’a katılma başarısı göstermişti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

EuroLeague play-off serisinde Fransız ekibi Paris Basket'i 3-0 ile maç vermeden geçen temsilcimiz adını üst üste ikinci kez Final Four'a yazdırmayı başarırken, Final Four öncesi Sarı-Lacivertliler'de önemli bir gelişme yaşandı.

SIRP OYUNCU TAKIMDA KALIYOR

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Final Four'a çıkması ile beraber Marko Guduric'in kontratındaki bir madde devreye girdi ve anlaşma 1 sene otomatik olarak uzadı.

BU SEZON 34 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sarı Lacivertli forma ile EuroLeague'de 34 maça çıkan Guduric; 10.9 sayı, 3.3 asist, 2.5 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.

FİNAL FOUR'A 1 AYDAN AZ KALDI

EuroLeague'de bu sezon Abu Dhabi'de düzenlenecek Final Four 23-25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.