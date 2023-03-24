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Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas engelini geçti!

24.03.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 30'uncu hafta karşılaşmasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı sahasında 87-79 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 18'inci galibiyetini elde ederken Zalgiris 15'inci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas engelini geçti!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-79 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım organizasyonda 18. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 15. yenilgisini yaşadı.

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Fenerbahçe Beko, dış atışlardan 4'te 4 isabetle oynadığı ve Guduric'in 11 sayı kaydettiği ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Dorsey ve Jekiri ile skor üreten Fenerbahçe'ye Polonora'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle yanıt veren Zalgiris, 16. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 31-30. Kalan bölümde toparlanarak farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 46-35 üstün gitti.

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Üçüncü periyotta farkın 7 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son bölüme 65-55 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin başında sert savunma uygulayarak rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen ve hücumda da Dorsey ile etkili olan Fenerbahçe Beko, 35. dakika içinde farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 77-62. Çabuk toparlanan Zalgiris, bitime 58 saniye kala farkı 4 sayıya çekti: 83-79. Sarı-lacivertli takım, son bölümde kaydettiği kritik basketlerle karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı.

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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Guduric 14, Hayes-Davis 19, Booker 3, Motley 13, Jekiri 13, Dorsey 15, Edwards, Tarık Biberovic 8

Zalgiris: Dimsa, Brazdeikis 10, Ulanovas 7, Smits 18, Hayes 12, Taylor 11, Lekavicius 7, Birutis 7, Polonara 6, Butkevicius 1, Lukosiunas

1. Periyot: 22-16

Devre: 46-35

3. Periyot: 65-55

Beş faulle çıkanlar: 37.49 Smits, 38.47 Brazdeikis (Zalgiris)

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