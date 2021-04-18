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Fenerbahçe, Belhanda ile anlaştı

18.04.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri, Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Belhanda'nın Sarı-Lacivertli formayı giymek istediği ve Fenerbahçe için makul bir maaşa evet diyebileceği ifade edildi. Fenerbahçe'den de Belhanda'ya olumlu cevap verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Belhanda ile anlaştı

Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'nin kapısından dönen Faslı oyuncu, yeniden Sarı-Lacivertliler'in gündeminde. Younes Belhanda'nın menajeri, İstanbul'dan ayrılmak istemeyen oyuncusunu Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye önerdi. Faslı oyuncu, maaş olarak Galatasaray'dan kazandığının çok daha altına gelebileceğini bildirdi.

EMRE BELÖZOĞLU KARAR VERDİ

Teknik patron ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, Belhanda transferinde son kararı verdiği öğrenildi. Önümüzdeki sezon Ozan Tufan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılması bu kararı kesinleştirdi. Yıldız oyuncuya İspanya liginden teklifler olması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ozan Tufan'ın satışından gelen para transfer bütçesi ve borçlar için kullanılacak. Ozan Tufan'dan boşalan orta saha rotasyonuna Belhanda dahil edilecek. Emre Belözoğlu'nun bu kararı vermesinde en önemli etken Belhanda'nın Türkiye Ligi'ni çok iyi tanıması olarak adlandırıldı.

28 MAÇTA 8 GOL VE 3 ASİST

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 28 resmi karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyun kurucu, 8 gol atıp 3 de asist üretti. Galatasaray'da sayısal anlamda en verimli dönemini geçiren Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi şok etkisi yaratmıştı.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
doğru adres karakter olarak sana uygun yer. galatasaray taraftarı iple çekti gitmeni şimdi başkası düşünsün
gitsin çok iyi, fener e çok lazımdı ????
töbe töbe töbeeeeeeeee

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