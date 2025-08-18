SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarına başladı
Berker İşleyen

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda core hareketleriyle başladı.

Ardından ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla antrenman sahada devam etti. Pas çalışmaları yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel programlarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldiği için antrenmanda organizasyonun resmi topunu kullandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Benfica maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe'de Lis geçmişe sünger çektiGöztepe'de Lis geçmişe sünger çekti
Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli olduKayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Okan Buruk ısrarla istiyordu! G.Saray'da bir uçak daha iniyor... İşte imza tarihi

Okan Buruk ısrarla istiyordu! G.Saray'da bir uçak daha iniyor... İşte imza tarihi

Arda Turan'ın bileği bükülmüyor! Bu hafta da yapacağını yaptı

Arda Turan'ın bileği bükülmüyor! Bu hafta da yapacağını yaptı

Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.