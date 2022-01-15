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Fenerbahçe beraberliği sonrası Antalyaspor cephesinde büyük tepki! "Sanırım tatile çıkmış"

15.01.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a büyük tepki var. Akdeniz ekibinde teknik sorumlu Alfons Groenendijk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu hakem son haftalarda bizim açımızdan soruna yol açtı. Süper Kupa'daki Beşiktaş maçı, Göztepe maçı, bugün. Birçok kez aleyhimize kararlar verdi. Sanırım yılın ilk günleri tatile çıkmıştı kendisi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe beraberliği sonrası Antalyaspor cephesinde büyük tepki! "Sanırım tatile çıkmış"

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Antalyaspor, karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'a isyan etti. Fenerbahçe'nin serbest vuruştan bulduğu gol öncesinde faul olmadığını savunan Akdeniz ekibinin teknik sorumlusu Alfons Groenendijk sert söylemlerde bulundu.

"BİRÇOK KEZ ALEYHİMİZE KARARLAR VERDİ"

Karaoğlan'ın son haftalarda kendileri aleyhine birçok karar verdiğini belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Goldeki saçma top gol oldu. Bu arada gol attıkları frikik öncesi faul de yoktu. Bu hakem son haftalarda bizim açımızdan soruna yol açtı. Süper Kupa'daki Beşiktaş maçı, Göztepe maçı, bugün. Birçok kez aleyhimize kararlar verdi. Olanları görmedi, doğru kararlar veremedi. Sanırım yılın ilk günleri tatile çıkmıştı kendisi" ifadelerini kullandı.

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Antalyaspor
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