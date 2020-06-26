Fenerbahçe Berke Özer'in 1 yıl daha kiralandığını duyurdu

Fenerbahçe, 20 yaşındaki kaleci Berke Özer'i 2020-2021 sezonu için Belçika'nın KVC Westerlo Kulübüne kiralık olarak verdi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunda KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen Berke Özer'in gelecek sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyeceği bildirildi.
Açıklamada, "Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.
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