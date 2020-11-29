Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.

Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, ligin 9. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Josef, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

