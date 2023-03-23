Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tarihi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlendi. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama ve fikstür şu şekilde:

"Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.

2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir."

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