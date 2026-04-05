Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çok sürpriz isim! Gizlice stada geldi, gözlük takıp sakalını boyadı

Süper Lig’in en kritik karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde Kadıköy’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulübün efsane isimlerinden Diego Lugano, dev mücadeleyi yerinde takip etmek için İstanbul’a geldi.

KAMUFLAJLI TAKİP

Tecrübeli futbolcunun, gözlük ve boyalı sakal kullanarak kendini kamufle ettiği öğrenildi. Taraftarların yoğun ilgisinden uzak kalmak isteyen Lugano’nun bu tercihi, çevresindekiler tarafından da fark edilmemesini sağladı.

TRİBÜNDE TAKİP ETTİ

Uruguaylı eski savunmacının karşılaşmayı kale arkası tribününden izlediği belirtildi.