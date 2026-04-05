Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çok sürpriz isim! Gizlice stada geldi, gözlük takıp sakalını boyadı

Fenerbahçe’nin efsane kaptanlarından Diego Lugano, Beşiktaş derbisi için gizlice Kadıköy’e geldi. Gözlük ve boyalı sakalıyla kamufle olan Lugano’nun, dev mücadeleyi kale arkası tribününde taraftarların arasında izlediği öğrenildi. Bu sürpriz ziyaret, derbi heyecanını daha da artırdı.

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’in en kritik karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde Kadıköy’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulübün efsane isimlerinden Diego Lugano, dev mücadeleyi yerinde takip etmek için İstanbul’a geldi.

Tecrübeli futbolcunun, gözlük ve boyalı sakal kullanarak kendini kamufle ettiği öğrenildi. Taraftarların yoğun ilgisinden uzak kalmak isteyen Lugano’nun bu tercihi, çevresindekiler tarafından da fark edilmemesini sağladı.

Uruguaylı eski savunmacının karşılaşmayı kale arkası tribününden izlediği belirtildi.

adamın dibi
zaten bir bu adamın dibi birde melo maşallah nerde bir pislik varsa onu adam ilan ediyorsunuz
Lugano tam bir EFSANE
Ne büyük olay
