Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde galibiyet arıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 5 aydır galip gelemiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon 11 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahalarda, 4 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor maçında elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 8 dış saha maçında kazanamadı. Fenerbahçe, dış sahada bu sezon gol yollarında da etkisiz kaldı. Deplasmandaki 11 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, sadece 5 kez rakip fileleri havalandırabildi.

Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de hafta içinde Rus ekibi Zenit'e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta yarın saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 23. haftada 25 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak.

TOLGAY ARSLAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek. Vodafone Park'a son olarak Beşiktaş'ın 29 Ekim 2018'de Çaykur Rizespor'la oynadığı maçta çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu. Daha sonra kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Tolgay, 118 gün sonra Vodafone Park'a bu sefer rakip olarak çıkacak.

SOLDADO DÖNDÜ

Fenerbahçe'de cezası sona eren Soldado, derbide sahada olacak. Kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta ligde Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen İspanyol santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde listede olmadığı Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı. Toplam 3 maç sonra formasına kavuşacak Soldado, teknik direktör Ersun Yanal'ın en önemli gol umudu olacak.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Soldado ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Beşiktaş derbisinde sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.