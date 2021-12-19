Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde her şey var kazanan yok! Josef de Souza damga vurdu…

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı lacivertliler dev derbide iki kez öne geçmesine rağmen Beşiktaş skoru eşitledi ve mücadele 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe - Beşiktaş derbi özeti ve derbinin detayları haberimizde...

Fenerbahçe, 14. dakikada Mesut Özil'in penaltı golüyle öne geçti. Beşiktaş, Josef ile 25. dakikada skoru eşitledi.

Fenerbahçe, 30. dakikada Domagoj Vida'nın büyük hatası sonrası Mergim Berisha ile bir kez daha öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Beşiktaş, Josef de Souza'nın 59. dakikadaki golüyle bir kez daha skoru eşitledi. Brezilya oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başarmış oldu.

Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan bırakan Fenerbahçe, puanını 28 yaptı ancak lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü. Deplasmandaki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Beşiktaş ise puanını 25'e yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Vavacar Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

KARAVELİ'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaya göre iki farklı isimle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, geçen haftaki Yukatel Kayserispor maçına göre Fenerbahçe karşısında iki değişiklik yaptı.

Karaveli, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Atiba Hutchinson ile Serdar Saatçı'yı derbi maçta yedek soyundurdu.

Önder Karaveli bu oyuncuların yerine cezaları biten Josef de Souza ile Necip Uysal'ı oynattı. Josef orta sahada savunmaya dönük görevi yerine getirmeye çalışırken, Necip Uysal stoperde görev aldı.

Ligde takımının 14. haftada GZT Giresunspor'a evinde 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Necip, cezasının bitmesinin ardından ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

5 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Enner Valencia, yaşadığı sakatlığın ardından 5 maç sonra Beşiktaş mücadelesinde kadroda yer aldı.

Fenerbahçe’de Enner Valencia, 5 maçın ardından kadrodaki yerini Beşiktaş mücadelesi karşısında aldı. Ligde 30 Ekim tarihinde Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Valencia, daha sonra sarı-lacivertlilerin 5 karşılaşmasında forma giyememişti. Ekvadorlu futbolcu, Beşiktaş maçına yedek kulübesinde başladı.

UMUT MERAŞ GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ın hafta içinde çarpışma sonucu burun kemiği kırılan Umut Meraş, derbi maçta kadroda yer alabildi.

Umut Meraş yedekler arasında yer aldı.

Sarı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamayan Welinton da derbi maça yedek olarak başladı.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Güven Yalçın yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 futbolcusundan yoksun çıktı.

Süper Lig’in 17. haftasında oynana derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve gribal enfeksiyon yaşayan Marcel Tisserand derbide forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra Max Meyer ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

TARAFTARLAR UĞURLADI

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbi maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden coşkulu bir şekilde uğurladı.

Siyah-beyazlılar tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik heyeti ve oyuncuları derbi maç için tesislerden uğurlayan isim oldu. Çebi zorlu derbi maçı için oyunculara başarılar diledi.

MAÇ ÖZETİ

3' Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği şutta, top az farkla auta çıktı.

12' Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Larin'in ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

14' penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25' Beşiktaş'ın golü geldi. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

30' Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Vida'nın kendi yarı alanının ortalarının sol tarafından kalecisine oynamak isterken kısa düşen pasını kapan Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top Berisha'nın önüne düştü. Sarı-lacivertli oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45' Batshuayi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Berke Özer son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 22 Serdar Saatçı), Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Pjanic, Larin, Batshuayi

Goller: Dk. 14 Mesut Özil (Penaltıdan), Dk. 30 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 25 Josef (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 43 Can Bozdoğan (Beşiktaş)

