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Fenerbahçe Beşiktaş derbisindeki kararlarıyla tepki çekmişti! TFF'den Halil Umut Meler açıklaması

03.04.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde düdük çalan ve verdiği bazı kararlarla tepki çeken Halil Umut Meler için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beşiktaş derbisindeki kararlarıyla tepki çekmişti! TFF'den Halil Umut Meler açıklaması

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu. 2 penaltı 1 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalarken, tecrübeli hakem bazı kararlarıyla tepki çekti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, derbinin oynanmasının ardından kendilerine gelen tepkilere yönelik olarak bir açıklamada bulundu. Büyükekşi açıklamasında, Süper Lig'de hakem atamalarının algoritma ile yapıldığını sadece Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde bu sistemin kullanılmadığını açıkladı.

DERBİ HAKEMİ MANUEL ATANDI

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Başkan Büyükekşi konuyla ilgili açıklamasında "Sadece derbi maçın hakemi manuel atandı. Diğer hakemler algoritma ile atandı. MHK'nin böyle bir talebi oldu. Biz bu sistemi Belçika'dan almıştık, onlara baktık böyle bir şey var. Bazen en zor maçı manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de izin verdik. Şeffaflık gereği de bunu açıkladık." ifadelerini kullandı.


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