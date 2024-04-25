SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 2 gün kaldı! Dev maç öncesi dikkat çeken istatistik... İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 2 gün kaldı! Dev maç öncesi dikkat çeken istatistik... İşte muhtemel 11'ler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2024 09:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 34. haftasının kritik mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıta gelecek. Dev maçın oynanmasına az bir süre kala teknik direktörler ilk 11'lerini netleştirmeye başlarken, dikkat çeken bir istatistik de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 2 gün kaldı! Dev maç öncesi dikkat çeken istatistik... İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak mücadelede Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile yolları ayırdıktan sonra Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe idaresinde çıktığı ilk lig müsabakasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligdeki son karşılaşmasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan rakibi karşısına puan alabilmek için çıkacak.

SON MAÇLARDA BERABERLİKLER GÖZE ÇARPIYOR

fenerbahce-besiktas-derbi-496_2-41

Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde son maçlarda beraberlikle göze çarpıyor. İki takım arasında ligde oynanan son 10 müsabakanın 5’inde taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Kalan 5 mücadelenin 3’ünden siyah-beyazlı ekip, 2’sinden ise sarı-lacivertliler galip ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 19 gol atarken, Fenerbahçe de 17 golle rakibine karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta ise gülen taraf 4-2'lik skorla siyah-beyazlı ekip oldu.

KADIKÖY’DEKİ SON 5 MÜSABAKA

66291d2534743191__w1200xh868

Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ı konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı da siyah-beyazlı ekip kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sona erdi.

Kartal rakip fileleri 12 kez sarsarken, Kanarya da 11 defa gol sevinci yaşadı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan son 5 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde alınan sonuçlar şöyle:

2022-2023
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

2021-2022
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

2020-2021
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

2019-2020
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

2018-2019
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

FENERBAHÇE'NİN KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK

2156813

Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala Sivasspor maçında iki puan kaybeden sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçıyla tekrar moral bulmak istiyor.

Derbi öncesinde Fenerbahçe’nin en skorer isimleri, Dzeko, İrfan Can Kahveci, Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oldu.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET HASRETİNE SON VERDİ

d4ce210342564a82b5c48e56f279e74e

Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde ligde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanamadı. Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının ardından Serdar Topraktepe takımın başında Ankaragücü karşılaşmasına çıktı. Beşiktaş derbi öncesinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup ederek ligde üç puan aldı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nuri Şahin bombası... Geri dönüyor! İlk temas kuruldu Nuri Şahin bombası... Geri dönüyor! İlk temas kuruldu
Maç sonu isyan! "VAR kayıtları açıklanmasın"Maç sonu isyan! "VAR kayıtları açıklanmasın"
Terim maç sonu çılgına döndü! "Evet iyi oynamadık ama..."Terim maç sonu çılgına döndü! "Evet iyi oynamadık ama..."
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika beşiktaş fenerbahçe besikta maçı beşiktaş, biler süper li portekizli alexand maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Tepemin tasını attırmasın!

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Tepemin tasını attırmasın!

Cezaevinde protesto! 37 kiloya kadar düştü: "Cennete gitmek istiyorum" deyip...

Cezaevinde protesto! 37 kiloya kadar düştü: "Cennete gitmek istiyorum" deyip...

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm sebebini ailesi açıkladı

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm sebebini ailesi açıkladı

Samet Akaydın'dan büyük hata! Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

Samet Akaydın'dan büyük hata! Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

Nuri Şahin bombası... Geri dönüyor! İlk temas kuruldu

Nuri Şahin bombası... Geri dönüyor! İlk temas kuruldu

Maç sonu isyan! "VAR kayıtları açıklanmasın"

Maç sonu isyan! "VAR kayıtları açıklanmasın"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.