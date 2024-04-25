Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 2 gün kaldı! Dev maç öncesi dikkat çeken istatistik... İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak mücadelede Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile yolları ayırdıktan sonra Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe idaresinde çıktığı ilk lig müsabakasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligdeki son karşılaşmasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan rakibi karşısına puan alabilmek için çıkacak.

SON MAÇLARDA BERABERLİKLER GÖZE ÇARPIYOR

Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde son maçlarda beraberlikle göze çarpıyor. İki takım arasında ligde oynanan son 10 müsabakanın 5’inde taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Kalan 5 mücadelenin 3’ünden siyah-beyazlı ekip, 2’sinden ise sarı-lacivertliler galip ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 19 gol atarken, Fenerbahçe de 17 golle rakibine karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta ise gülen taraf 4-2'lik skorla siyah-beyazlı ekip oldu.

KADIKÖY’DEKİ SON 5 MÜSABAKA

Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ı konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı da siyah-beyazlı ekip kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sona erdi.

Kartal rakip fileleri 12 kez sarsarken, Kanarya da 11 defa gol sevinci yaşadı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan son 5 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde alınan sonuçlar şöyle:

2022-2023

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

2021-2022

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

2020-2021

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

2019-2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

2018-2019

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

FENERBAHÇE'NİN KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK

Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala Sivasspor maçında iki puan kaybeden sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçıyla tekrar moral bulmak istiyor.

Derbi öncesinde Fenerbahçe’nin en skorer isimleri, Dzeko, İrfan Can Kahveci, Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oldu.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET HASRETİNE SON VERDİ

Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde ligde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanamadı. Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının ardından Serdar Topraktepe takımın başında Ankaragücü karşılaşmasına çıktı. Beşiktaş derbi öncesinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup ederek ligde üç puan aldı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.





