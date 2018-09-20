Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ
21 Eylül Cuma
21.20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Serkan Çınar
20.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Eylül Cumartesi
14.13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek
23 Eylül Pazar
17.16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat
19.00 Akhisarspor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Şenol Güneş: 70 senedir düşünmemişsin, bir düşün ya
Aykut Kocaman: Geri döneceğim...
Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi
Fenerbahçe milli yıldız Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı
Wesley Sneijder'den Galatasaray sözleri
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu
Beşiktaş'ta Negredo'dan sonra Vagner Love da gidiyor
İtalya Serie B'deki maçlara süresiz ara verildi
Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!
Ronaldo'ya Türkiye'den flaş teklif!
Çekya'da Semih Kaya fırtınası
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum