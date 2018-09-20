Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

21 Eylül Cuma

21.20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Serkan Çınar

20.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Eylül Cumartesi

14.13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek

23 Eylül Pazar

17.16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat

19.00 Akhisarspor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu



