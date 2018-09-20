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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

21 Eylül Cuma

21.20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Serkan Çınar
20.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Eylül Cumartesi

14.13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek

23 Eylül Pazar

17.16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat
19.00 Akhisarspor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig fırat aydınus

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