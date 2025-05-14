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Fenerbahçe, Beşiktaş derken... Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor! İşte o sürpriz takım

Daha önce Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, siyah beyazlılardan sonra Antalyaspor’u çalıştırmıştı. Sergen Yalçın’ın adı hem Beşiktaş ile hem de Fenerbahçe ile anılmıştı. Mourinho ile devam kararı sonrası Sergen Yalçın hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derken... Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor! İşte o sürpriz takım

Bu sezon Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, İlhan Palut yönetiminde sezona çok iyi başlasa da özellikle ikinci yarı büyük bir performans kaybı yaşadı. İlhan Palut ile sezon sonunda yollarını ayıracak Rizespor yönetimi takımın başına Sergen Yalçın’ı getirmek istiyor.

Sergen Yalçın daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş ve son olarak Antalyaspor’da görev yapmıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON SÜPER LİG’E DÖNECEK

Hem Ekol TV’de hem de Kafa TV’de programlar yapan Sergen Yalçın’ın adı sezon içerisinde Beşiktaş ile çok ciddi şekilde anılmıştı. Beşiktaş’ın mevcut yapısı nedeniyle teklifi kabul etmediğini belirten Sergen Yalçın’ın önümüzdeki sezon Süper Lig’de görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin Sergen Yalçın ismini gündeme getirdiği fakat Başkan Ali Koç'un önümüzdeki sezon da Jose Mourinho ile devam etme isteği nedeniyle Yalçın ismini veto ettiği gelen bilgiler arasında...

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Çaykur Rizespor beşiktaş
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