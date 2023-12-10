Fenerbahçe; Beşiktaş'ı devirdi, yıldız isim transfer ateşini yaktı! Sosyal medyadan yaptığı beğeni, taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan derbide kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada Edin Dzeko, Dusan Tadic (P) ve Sebastian Szymanski'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kanarya, bu skorun ardından puanını 40'a yükseltti ve liderlik koltuğunu Galatasaray'dan devralarak yoluna devam etti.

Derbinin ardından sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili birçok paylaşım yapıldı. Dünyaca ünlü spor hesaplarından 433'ün paylaşımı da dikkat çekmişti.

KRUNIC BEĞENDİ, TARAFTARLAR HEYECANLANDI

"Çekişmeli giden şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'den dev galibiyet" ifadeleriyle Instagram'dan yapılan paylaşıma sarı - lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Rade Krunic'ten beğeni geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Bosnalı futbolcunun bu hareketini transfer habercisi olarak yorumladı ve sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu.

"ANLAŞMAYA VARILDI"

Sarı - lacivertlilerin Milan'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardığı ve İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti.

Bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu; 896 dakika süre aldı, gol ya da asist üretemedi.





