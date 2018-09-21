Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fırat Aydınus'un FB - BJK derbi karnesi)

Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde Ülker Stadyum'unda karşılaşacaklar. Dev maçın hakemi Fırat Aydınus olarak açıklandı. Derbi öncesi iki takım da Avrupa Ligi gruplarında ilk maçlarını oynadılar. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 yenilirken özellikle Cocu büyük tepki çekti. Beşiktaş ise konuk ettiği Sarpsborg'u 3-1 yenerek derbi öncesi moral kazandı. Maç öncesinde Fenerbahçe'nin 6 puanı, Beşiktaş'ın ise 10 puanı bulunuyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ve Fırat Aydınus'un FB - BJK derbi karnesi haberimizde. FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi beIN Sports ve beIN Connect üzerinden naklen izlenebilecek.

FIRAT AYDINUS'UN FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI KARNESİ Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Tarihlerinde 348. mücadelerine çıkacak her iki takımın da puana ihtiyacı var. Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını hakemi Fırat Aydınus oldu. Aydınus, FB - BJK derbisinde daha önce 11 kez görev almıştı. Aydınus, Süper Lig’de daha önce 11 kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakalarında görev aldı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 4 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 3 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Fırat Aydınus, ligde yönettiği 11 derbide 9 kez kırmızı kartını başvurdu. Aydınus’un ligde yönettiği derbilerde en farklı galibiyet ise 21 Aralık 2009 tarihinde oynanan maçta yaşandı ve Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Genel istatistiklere bakıldığında Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin 55, Beşiktaş'ın da 36 karşılaşmasında görev aldı. Aydınus yönettiği Fenerbahçe maçlarında sarı-lacivertli ekibin aleyhinde 139 sarı kart, 17 kırmızı de kart gösterirdi. Beşiktaş’a ise 103 sarı kart ve 12 kırmızı kart çıkardı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ REKABETİ Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 348. kez karşı karşıya gelecek. Bu maç, iki takımın Süper Lig'de 125. karşılaşması olacak. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 347 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 478 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 10 maçın sekizinde yenilmedi (4G 4B 2M). Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 125. karşılaşmalarına çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 124 maçta 39 galibiyet alırken; Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 46 kez mağlup etti (39B). FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında, 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 21:00'da oynanacak Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. hafta maçının biletleri, 20 Eylül Perşembe günü satışa çıktı