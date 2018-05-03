Fenerbahçe - Beşiktaş maçı oynanacak mı? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı. Beşiktaş, Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da 57. dakikadan başlayacak karşılaşmaya çıkmaması durumunda, derbiyle ilgili nihai kararı ve finale çıkan takımı yine TFF açıklayacak. İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak yarı final rövanş maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar üstlenecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak kupa derbisinin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı atv'den naklen yayınlanacak.
MAÇ İÇİN NE KADAR SÜRE SAHADA BEKLENECEK?
Fenerbahçe, rakibi kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerçekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.
Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:
"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."
KUPA FİNALİ DİYARBAKIR'DA OYNANACAK
Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak. Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor olmuştu. Derbinin sonucuna göre de ikinci finalist takım belli olacak.
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE MAÇI İÇİN ALDIĞI KARAR
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbiye çıkmayacağını borsaya bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına çıkmayacaktır." ifadesine yer verildi.
BEŞİKTAŞ KULUBÜNDEN AÇIKLAMA
Sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.
Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.
Saygılarımızla
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