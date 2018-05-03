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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı oynanacak mı? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 03.05.2018 11:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Beşiktaş kupa maç günü geldi. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen ve kaldığı yerden itibaren tekrar oynanmasına karar verilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı takım çıkacak mı halen merak ediliyor. Fenerbahçe ile yapılan ve tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbiye çıkmayacağını söylemişti. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı oynanacak mı? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı. Beşiktaş, Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da 57. dakikadan başlayacak karşılaşmaya çıkmaması durumunda, derbiyle ilgili nihai kararı ve finale çıkan takımı yine TFF açıklayacak. İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak yarı final rövanş maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar üstlenecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak kupa derbisinin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı atv'den naklen yayınlanacak.

MAÇ İÇİN NE KADAR SÜRE SAHADA BEKLENECEK?

Fenerbahçe, rakibi kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerçekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

KUPA FİNALİ DİYARBAKIR'DA OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak. Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor olmuştu. Derbinin sonucuna göre de ikinci finalist takım belli olacak.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE MAÇI İÇİN ALDIĞI KARAR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbiye çıkmayacağını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına çıkmayacaktır." ifadesine yer verildi.

BEŞİKTAŞ KULUBÜNDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.

Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Çikmayacak akliniz mantiginiz almiyo sanirim.. Kamu oyunbaskisoyla birşeyler yapilmaya çalişiyolar ama olmayacakk
Ülkemiz ve Dünyadaki örnekleri hiçe sayarak maçın kaldığı yerden devam edeceği kararını alan TFF, şimdide aynı hakemi maça atamak sureti ile tüm olanın tek suçlusunu BJK olarak ilan etmiş oldu. Sn. Fikret Oman konuyu UEFA 'ya taşımayacak mısınız? Siz o koltukta Şanlı Beşiktaş 'ımızın ve taraftarların haklarını savunmak için oturuyorsunuz. Bir takım kaygı ve korkularla konuyu UEFA, FIFA hatta CAS 'a taşımamak İHANETTİR.
Yildirim demiroren aziz yildirim la beraber oynasin ikisi de ayni kafada eger galatasaray olsaydi fenerbace hukmen maglup sayilirdi Mini Besiktas de olunca federesyon dansoz gibi kivirdi
Beşiktaşın çıkmama kararı federasyona ve onları yönlendirenlere güzel bir cevaptır.Bu olay aslında fenerinde galatasarayında tüm takımlar için iyi olacak bi karardır.Fenerle bir alakası yoktur.
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