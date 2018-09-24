SPOR

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında Caner Erkin kırmızı kart gördü!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.09.2018 23:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Caner Erkin'i kaybetti. Milli sol bek Caner Erkin, maç sonu hakem Fırat Aydınus'a itirazlarını sürdürdü ve kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında Caner Erkin kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı derbi maçının sonunda kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, maçın bitiş düdüğü sonrası hakem Fırat Aydınus'la diyaloğa girdi.

Israrlı itirazlarını sürdüren Caner Erkin, önce ikinci sarı kart ardından da kırmızı kart gördü.

Caner Erkin, maçtaki ilk sarı kartını 87. dakikada görmüştü.

Gördüğü kırmızı kartın ardından Caner Erkin, Beşiktaş'ın gelecek hafta Kayserispor'la oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

AW499702_34

AW499702_36

PARTNERBu eğitimden geçmek cesaret ister!Bu eğitimden geçmek cesaret ister!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Atiba Hutchinson 164 gün sonra ilk kez resmi maçta forma giyecekFenerbahçe - Beşiktaş maçında Atiba Hutchinson 164 gün sonra ilk kez resmi maçta forma giyecek
Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yokBeşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş caner erkin fırat aydınus derbi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Ozan Tufan Fenerbahçe - Beşiktaş U21 maçında ortaya çıktı

Ozan Tufan Fenerbahçe - Beşiktaş U21 maçında ortaya çıktı

Fatih Terim'den taraftara küfür iddiası! PFDK'dan ceza alacak mı?

Fatih Terim'den taraftara küfür iddiası! PFDK'dan ceza alacak mı?

Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok

Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında Caner Erkin kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında Caner Erkin kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Atiba Hutchinson 164 gün sonra ilk kez resmi maçta forma giyecek

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Atiba Hutchinson 164 gün sonra ilk kez resmi maçta forma giyecek

Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok

Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten küfür açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten küfür açıklaması

Karius'tan Şampiyonlar Ligi finali itirafı: Sadece Sergio Ramos bilir

Karius'tan Şampiyonlar Ligi finali itirafı: Sadece Sergio Ramos bilir

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.