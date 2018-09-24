Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında Caner Erkin kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı derbi maçının sonunda kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, maçın bitiş düdüğü sonrası hakem Fırat Aydınus'la diyaloğa girdi.
Israrlı itirazlarını sürdüren Caner Erkin, önce ikinci sarı kart ardından da kırmızı kart gördü.
Caner Erkin, maçtaki ilk sarı kartını 87. dakikada görmüştü.
Gördüğü kırmızı kartın ardından Caner Erkin, Beşiktaş'ın gelecek hafta Kayserispor'la oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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