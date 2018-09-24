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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Aatif Chahechouhe, oyundan çıkarken ıslıklandı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2018 22:35 | Son Güncelleme

Büyük heyecana sahne olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Aatif Chahechouhe tepki gördü. Fenerbahçe taraftarı, performansından memnun olmadığı Aatif Chahechouhe'yu oyundan çıkarken protesto etti.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Aatif Chahechouhe, oyundan çıkarken ıslıklandı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi büyük heyecana sahne olurken, Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'ya tepki gösterdi.

Mücadelenin 61. dakikasında yerini Valbuena'ya bırakan Aatif Chahechouhe, oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Aatif Chahechouhe'nun ıslıklanma ve yuhalanma sonrası moralinin bozulduğu görüldü.

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Fenerbahçe Aatif Chahechouhe

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