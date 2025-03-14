Fenerbahçe bin pişman! UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers karşısında elenince öyle bir gelirden oldu ki...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Rangers'ı normal süre ve uzatmalarda 2-0 mağlup ederken penaltılara giden maçta rakibine penaltı atışları sonucu 3-2 kaybederek Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda elenerek çeyrek finale kalamazken maddi anlamda kayba uğradı ve 2.5 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı. Katılım payı, gruplarda elde ettiği galibiyetler- beraberlikler ve bonuslar sonucunda temsilcimiz, Avrupa Ligi'ni 16.4 milyon Euro (651.5 milyon TL) gelirle kapattı.
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