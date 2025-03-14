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  4. Fenerbahçe bin pişman! UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers karşısında elenince öyle bir gelirden oldu ki...

Fenerbahçe bin pişman! UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers karşısında elenince öyle bir gelirden oldu ki...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.03.2025 17:33
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenirken Sarı-Lacivertliler Avrupa'ya veda etmesinin yanında ciddi bir gelirden de oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe bin pişman! UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers karşısında elenince öyle bir gelirden oldu ki...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Rangers'ı normal süre ve uzatmalarda 2-0 mağlup ederken penaltılara giden maçta rakibine penaltı atışları sonucu 3-2 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

DEV GELİR KAÇTI

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Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda elenerek çeyrek finale kalamazken maddi anlamda kayba uğradı ve 2.5 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı. Katılım payı, gruplarda elde ettiği galibiyetler- beraberlikler ve bonuslar sonucunda temsilcimiz, Avrupa Ligi'ni 16.4 milyon Euro (651.5 milyon TL) gelirle kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa son dakika fenerbahçe
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