Fenerbahçe bir ayrılığı daha resmen açıkladı! Ognjen Mimovic Pafos FC'ye kiralandı...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in ardından bir ayrılık daha geldi. Sırp sağ bek Ognjen Mimovic Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'ye resmen kiralandı.

KİRALIK GÖNDERİLDİ

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Sırp ekibi Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bedelle sarı lacivertli ekibe transfer olmuştu. Fenerbahçe sırp oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralık olarak yolladı.

FORMA BULAMADI!

Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemden sonra Rus ekibi Zenit'e kiralanan genç oyuncu orada 6 maçta forma giyerken, 1 sarı kart gördü. Mourinho döneminde kadroda tercih edilmeyen Sırp oyuncu sarı lacivertli takımda resmi maçlarda forma giyemedi.