Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Sarı-Lacivertliler Sidiki Cherif’i resmen açıkladı

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, geleceğe yatırım niteliğinde bir hamle daha yaptı. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki Fransız santrafor Sidiki Cherif’i satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Sarı-Lacivertliler Sidiki Cherif’i resmen açıkladı
Berker İşleyen
Sidiki Cherif

Sidiki Cherif

FRA Fransa
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir ismi daha resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Sarı-Lacivertliler Sidiki Cherif’i resmen açıkladı 1

Sarı-Lacivertliler resmi siteden yaptığı duyuruyla, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif’i kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Fransız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Sidiki Cherif'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Sarı-Lacivertliler Sidiki Cherif’i resmen açıkladı 2

Genç forveti 4 milyon Euro kiralama bedeli, 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon Euro bonus ile renklerine bağlayan Fenerbahçe, 19 yaşındaki isme 26 numaralı formayı verdi.

fenerbahçe
