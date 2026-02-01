Mauro Icardi'yi iki taraf da duyurdu! Okan Buruk ve Juventus'tan resmi açıklama

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"POZİTİF OLMALIYIZ"

Takımın sergilediği hırsa dikkat çeken Buruk, "Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lideriz, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun, pozitifliği yukarı çekti. 4-0'lık galibiyet değil sadece oyun, istek... Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konsantre bir oyun önemliydi." dedi.

ICARDI YANITI

Okan Buruk kendisine sorulan "Mauro Icardi ayrılacak mı, gelen teklif var mı?" ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz."

JUVENTUS'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Konuyla alakalı Juventus cephesinden de bir açıklama geldi. Juventus Futbol Direktörü Chiellini konuyla alakalı yaptığı açıklamasında "Mauro Icardi konusu sadece fikirden ibaretti, böyle bir transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.