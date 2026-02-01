SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Mauro Icardi'yi iki taraf da duyurdu! Okan Buruk ve Juventus'tan resmi açıklama

Kayserispor’u 4-0’la geçen Galatasaray’da Okan Buruk, maç sonrası hem takımın yükselen formuna hem de Mauro Icardi iddialarına net mesajlar verdi. Pozitif bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Buruk, yıldız golcünün takım için vazgeçilmez olduğunu söylerken, Juventus cephesinden de transfer iddialarına yönelik açıklama geldi.

Mauro Icardi'yi iki taraf da duyurdu! Okan Buruk ve Juventus'tan resmi açıklama
Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"POZİTİF OLMALIYIZ"

Mauro Icardi yi iki taraf da duyurdu! Okan Buruk ve Juventus tan resmi açıklama 1

Takımın sergilediği hırsa dikkat çeken Buruk, "Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lideriz, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun, pozitifliği yukarı çekti. 4-0'lık galibiyet değil sadece oyun, istek... Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konsantre bir oyun önemliydi." dedi.

ICARDI YANITI

Mauro Icardi yi iki taraf da duyurdu! Okan Buruk ve Juventus tan resmi açıklama 2

Okan Buruk kendisine sorulan "Mauro Icardi ayrılacak mı, gelen teklif var mı?" ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz."

JUVENTUS'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Mauro Icardi yi iki taraf da duyurdu! Okan Buruk ve Juventus tan resmi açıklama 3

Konuyla alakalı Juventus cephesinden de bir açıklama geldi. Juventus Futbol Direktörü Chiellini konuyla alakalı yaptığı açıklamasında "Mauro Icardi konusu sadece fikirden ibaretti, böyle bir transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
4 - 0
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Icardi 65'te girdi yapacağını yaptı! Tarihi golIcardi 65'te girdi yapacağını yaptı! Tarihi gol
Haftaya yok! G.Saray'a yıldız isimden kötü haberHaftaya yok! G.Saray'a yıldız isimden kötü haber

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Juventus galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

MHP'den Ankara kulislerini hareketlendiren iddia

MHP'den Ankara kulislerini hareketlendiren iddia

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fatih Ürek'in cenazesinde ablasının ağlamasına ateş püskürdü

Fatih Ürek'in cenazesinde ablasının ağlamasına ateş püskürdü

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.