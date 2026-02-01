MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hatice, Fatih Ürek'in cenazesinde ablasının ağlamasına ateş püskürdü

Fatih Ürek'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Fatih Ürek'in ablasının ağladığı anları gören Hatice ise kendini tutamadı ve sert ifadeler kullandı. Hatice'nin suçlayıcı ifadeleri gündem oldu.

Hatice, Fatih Ürek'in cenazesinde ablasının ağlamasına ateş püskürdü

15 Ekim'de kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Fatih Ürek hayatını kaybetti. Fatih Ürek, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Ürek'in cenaze namazı için çok sayıda meslektaşı ve hayranı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gitti.

Cenazede duygusal anlar yaşanırken kameralara Fatih Ürek'in ablasının gözyaşı döktüüğü anlar da yansıdı. Ancak bu anlar şarkıcı Hatice'yi çok kızdırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Ürek'e son veda! Ünlü isim gözyaşlarını tutamadı Fatih Ürek'e son veda! Ünlü isim gözyaşlarını tutamadı

"KİMSE CENAZEME GELMESİN"

Hatice videoların altına yorum yaparak "Canım Fatih ara ara konuşurduk çokça programına konuk oldum bu timsah gözyaşlarını görünce gerçekten çıldırıyorum" diyerek şunları söyledi:

Hatice, Fatih Ürek in cenazesinde ablasının ağlamasına ateş püskürdü 1

"Özellikle bir ablasının onu nasıl hortumladığını kaç tane evinin üstüne konduğunu hayatta kimseye güvenme Haticem dediği daha dün gibi sanki ve hep derdi ben kimsenin cenazesine gitmiyorum kimse de benimkine gelmesin bu camiadan da nefret ediyorum derdi. Nurlar içinde uyu canım arkadaşım benim senin için yapabileceğim tek şey yürekten edeceğim dualardır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Ürek'e son veda! Ünlü isim gözyaşlarını tutamadıFatih Ürek'e son veda! Ünlü isim gözyaşlarını tutamadı
Fragman şoke etti! Seyirci heyecanlandıFragman şoke etti! Seyirci heyecanlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.