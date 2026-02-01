Hatice, Fatih Ürek'in cenazesinde ablasının ağlamasına ateş püskürdü

15 Ekim'de kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Fatih Ürek hayatını kaybetti. Fatih Ürek, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Ürek'in cenaze namazı için çok sayıda meslektaşı ve hayranı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gitti.

Cenazede duygusal anlar yaşanırken kameralara Fatih Ürek'in ablasının gözyaşı döktüüğü anlar da yansıdı. Ancak bu anlar şarkıcı Hatice'yi çok kızdırdı.

"KİMSE CENAZEME GELMESİN"

Hatice videoların altına yorum yaparak "Canım Fatih ara ara konuşurduk çokça programına konuk oldum bu timsah gözyaşlarını görünce gerçekten çıldırıyorum" diyerek şunları söyledi:

"Özellikle bir ablasının onu nasıl hortumladığını kaç tane evinin üstüne konduğunu hayatta kimseye güvenme Haticem dediği daha dün gibi sanki ve hep derdi ben kimsenin cenazesine gitmiyorum kimse de benimkine gelmesin bu camiadan da nefret ediyorum derdi. Nurlar içinde uyu canım arkadaşım benim senin için yapabileceğim tek şey yürekten edeceğim dualardır."