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Fenerbahçe bir vedaya daha hazırlanıyor! Sarı-Lacivertliler'in büyük umutlarla kadrosuna kattığı isim 1. Lige transfer oluyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2024 16:40 | Son Güncelleme:
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Ara transferin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in 21 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Tiago Çukur'un için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Türkiye'ye geri dönen Tiago Çukur için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

F.BAHÇE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. İstanbul temsilcisi, genç oyuncuya da teklifini sundu ve cevap beklemeye geçti.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

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Beveren'de 19 maçta süre bulan Tiago Çukur, 3 asist yaptı. Fenerbahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı Tiago Çukur'un sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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