Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Vedat Muriqi...

Şampiyonluk yolunda çok kritik bir mağlubiyet alan ve işini zora sokan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu’nun, yönetime sunduğu rapor ve isteği doğrultusunda yeni sezonun golcüleri ise şu şekilde şekillenecek:

VEDAT MURIQI İÇİN KOLLAR SIVANDI

Fenerbahçe, sezon başında Lazio’ya sattığı Kosovalı golcüyü yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. Böylece 27 yaşındaki santrforun, büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon tekrar Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.

ENNER VALENCIA VE MBWANA SAMATTA İLE DEVAM

Sarı-lacivertliler ayrıca, bu sezon sergilediği flaş performansla camianın beğenisini kazanan Enner Valencia’yı takımda tutmaya devam edecek. Öte yandan, ortaya koyduğu performans grafiğiyle hayal kırıklığı yaratan fakat zorunlu satın alma maddesi bulunan Mbwana Samatta da yeni sezonda sarı-lacivertlilerin gol umutlarından biri olmaya devam edecek.

(ASİST ANALİZ)



