SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Vedat Muriqi...

12.05.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Vedat Muriqi’i kiralık olarak kadrosuna katacak. Sarı-lacivertliler, Enner Valencia ve Mbwana Samatta’yı da takımda tutacak.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Vedat Muriqi...

Şampiyonluk yolunda çok kritik bir mağlubiyet alan ve işini zora sokan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu’nun, yönetime sunduğu rapor ve isteği doğrultusunda yeni sezonun golcüleri ise şu şekilde şekillenecek:

VEDAT MURIQI İÇİN KOLLAR SIVANDI

Fenerbahçe, sezon başında Lazio’ya sattığı Kosovalı golcüyü yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. Böylece 27 yaşındaki santrforun, büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon tekrar Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.

ENNER VALENCIA VE MBWANA SAMATTA İLE DEVAM

Sarı-lacivertliler ayrıca, bu sezon sergilediği flaş performansla camianın beğenisini kazanan Enner Valencia’yı takımda tutmaya devam edecek. Öte yandan, ortaya koyduğu performans grafiğiyle hayal kırıklığı yaratan fakat zorunlu satın alma maddesi bulunan Mbwana Samatta da yeni sezonda sarı-lacivertlilerin gol umutlarından biri olmaya devam edecek.

(ASİST ANALİZ)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
İlginç açıklama: %100 şampiyon olurdukİlginç açıklama: %100 şampiyon olurduk
Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

Şampiyonluk oranları güncellendi!

Şampiyonluk oranları güncellendi!

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

Galatasaray'ı şikeyle suçladı, ortalık karıştı!

Galatasaray'ı şikeyle suçladı, ortalık karıştı!

Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.