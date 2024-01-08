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Fenerbahçe bombayı patlattı! Dünyaca ünlü savunma oyuncusu Bonucci ile anlaşma sağlandı

08.01.2024 07:32 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de stoper problemi çözülmek üzere. Savic'in yüksek maaş istemesinin ardından yeni isimlere yönelen sarı-lacivertliler, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Dünyaca ünlü savunma oyuncusu Bonucci ile anlaşma sağlandı
Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci

İTA İtalya
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Union Berlin
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Fenerbahçe dünyaca ünlü stoper Bonucci ile prensip anlaşmasına vardı. Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi gündemine alan sarı-lacivertliler kısa süre içinde transferi tamamladı.

İSMAİL KARTAL İSTEDİ

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Savic'in yüksek maaş istemesinden sonra bu transferden çekilen sarı-lacivertliler yeni bir isim üzerinde durmaya başlamıştı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen İsmail Kartal, savunma bölgesine yıldız bir oyuncu istemişti.

BONUCCI İLE ANLAŞILDI

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Bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıkan İtalyan oyuncunun, az süre aldığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Alman ekibi bu talebe olumlu karşılık verdi ve Bonucci'nin takımdan ayrılmasına onay verdi. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu ikna etti.

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