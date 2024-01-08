Fenerbahçe bombayı patlattı! Dünyaca ünlü savunma oyuncusu Bonucci ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe dünyaca ünlü stoper Bonucci ile prensip anlaşmasına vardı. Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi gündemine alan sarı-lacivertliler kısa süre içinde transferi tamamladı.

İSMAİL KARTAL İSTEDİ

Savic'in yüksek maaş istemesinden sonra bu transferden çekilen sarı-lacivertliler yeni bir isim üzerinde durmaya başlamıştı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen İsmail Kartal, savunma bölgesine yıldız bir oyuncu istemişti.

BONUCCI İLE ANLAŞILDI

Bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıkan İtalyan oyuncunun, az süre aldığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Alman ekibi bu talebe olumlu karşılık verdi ve Bonucci'nin takımdan ayrılmasına onay verdi. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu ikna etti.





