Fenerbahçe - Bursaspor | (Maç özeti)

Fenerbahçe, 14 Ağustos Salı günü Benfica ile oynadıktan sonra 18 Ağustos Cumartesi akşamı 21.45'te Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Bursaspor ise 18 Ağustos Cumartesi akşamı 19.15'te Kayserispor'u evinde ağırlayacak ve ilk 3 puanıyla tanışmak isteyecek.

Fenerbahçe, bu sonuçla ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Bursaspor ise ilk hafta puanla tanışamadı.

Hakem Halil Umut Meler, 22. dakikadaki penaltı pozisyonunda VAR'dan destek aldı. 30. dakikada ise Josef'in golü sonrası, VAR'dan çıkan karar sonrası golü onayladı. Hakem Meler, 56. dakikada Bursaspor lehine penaltı verdi ve VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.

Bursaspor, 16. dakikada William Troost-Ekong'un golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 22. dakikada Giuliano'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı. 30. dakikada sahneye çıkan Josef de Souza ilk yarının ve maçın skorunu belirledi.

Dakika 16: Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Soldado'nun kafasından seken topa arka direkte Ekong uçarak kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. Dakika 19: Bursaspor yine çok hızlı çıktı. Ceza yayı üzerinde topu alan Yusuf Erdoğan sağ ayağıyla nefis bir plase yolladı, top az farkla üstten auta gitti. Dakika 22: Fenerbahçe atağında ceza alanı sağ çaprazında topu alan Mehmet Topal, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın incelemesinin ardından penaltı kararı kesinleşti. Giuliano kalecinin sağına, direk dibine doğru yerden bir vuruş yaptı. Harun köşeyi tahmin etmesine rağmen topu çıkaramadı. Dakika 30: Köşe vuruşu sonrası sol kanattan Juliano'nun ortasında Soldado'nun kafayla indirdiği topu, kale önünde Josef de Souza Dias tamamladı.

Stat: Ülker Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xxx, Ayew xx (Alper dk. 90+4 ?), Giuliano xxx, Barış xxx (Eljif dk. 84 ?), Soldado xx (Dirar dk. 66 xx) Bursaspor: Harun xx, Barış xx, Ertuğrul xx, Ekong xxx, Aziz Behich xx, Badji xx, Aytaç xx, Furkan Soyalp xxx (Atanasov dk. 87 ?), Lima xx (Emre dk. 83 ?), Yusuf xxx, Necid x (Tunay dk. 46) Sarı kartlar: Skrtel, Ayew, Dirar (Fenerbahçe), Lima, Badji, Aziz (Bursaspor) Goller: Ekong (dk. 16) (Bursaspor), Giuliano (dk. 22 pen.), Josef de Souza (dk. 30) (Fenerbahçe)

Dakika 53: Josef’in hatalı pasında topu kapan Yusuf Erdoğan, hızlı bir şekilde ceza sahası içine girip şutunu çekti ancak kaleci Volkan gole izin vermedi. Dakika 55: Barış Alıcı 2 oyuncudan sıyrılıp savunmanın arkasına sarkan Ayew’i gördü. Bu futbolcunun sol ayağıyla vuruşunda top az farkla auta çıktı. Dakika 56: Bursaspor çok hızlı çıktı. Yusuf’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lima, rakibin müdahalesiyle yerde kalırken, Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR merkezi, Yusuf’un ilk pozisyonda ofsaytta olduğunu belirtince penaltı kararı iptal edildi. Dakika 64: gelişen Fenerbahçe atağında savunmanın müdahalesi sonrasında kaleci Harun topu uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Ayew’de kaldı. Bu futbolcu düzeltip vurdu fakat top az farkla auta çıktı. Dakika 80: Aziz Behich, Dirar’dan sıyrılıp ceza sahası içine ortasını yaptı. Lima, penaltı noktası üzerinde yükselip kafayı vurdu ancak Volkan gole izin vermedi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Benfica maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonundaki ilk maçında Bursaspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla yapılan maçın ilk 11'inde şans verdiği Eljif Elmas, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı Bursaspor karşılaşmasında yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Josef de Souza, Andre Ayew, Barış Alıcı ve Roberto Soldado'ya görev verdi.

Sarı-lacivertli ekip, Bursaspor müsabakasına Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Barış Alıcı, Giuliano Victor de Paula, Andre Ayew ve Roberto Soldado 11'i ile başladı.

Ayew ilk resmi maçında

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Swensea City takımından kiraladığı Andre Ayew, sarı-lacivertli ekipteki ilk resmi maçına çıktı.