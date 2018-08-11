Fenerbahçe - Bursaspor | (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.
Bursaspor, 16. dakikada William Troost-Ekong'un golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 22. dakikada Giuliano'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı. 30. dakikada sahneye çıkan Josef de Souza ilk yarının ve maçın skorunu belirledi.
Hakem Halil Umut Meler, 22. dakikadaki penaltı pozisyonunda VAR'dan destek aldı. 30. dakikada ise Josef'in golü sonrası, VAR'dan çıkan karar sonrası golü onayladı. Hakem Meler, 56. dakikada Bursaspor lehine penaltı verdi ve VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.
Fenerbahçe, bu sonuçla ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Bursaspor ise ilk hafta puanla tanışamadı.
Fenerbahçe, 14 Ağustos Salı günü Benfica ile oynadıktan sonra 18 Ağustos Cumartesi akşamı 21.45'te Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Bursaspor ise 18 Ağustos Cumartesi akşamı 19.15'te Kayserispor'u evinde ağırlayacak ve ilk 3 puanıyla tanışmak isteyecek.
FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇININ 11'LERİ
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Ayew, Barış Alıcı, Giuliano, Soldado
Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Ertuğrul, Ekong, Barış Yardımcı, Badji, Aytaç, Yusuf, Allano Lima, Furkan Soyalp, Tomas Necid
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 16: Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Soldado'nun kafasından seken topa arka direkte Ekong uçarak kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı.
Dakika 19: Bursaspor yine çok hızlı çıktı. Ceza yayı üzerinde topu alan Yusuf Erdoğan sağ ayağıyla nefis bir plase yolladı, top az farkla üstten auta gitti.
Dakika 22: Fenerbahçe atağında ceza alanı sağ çaprazında topu alan Mehmet Topal, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın incelemesinin ardından penaltı kararı kesinleşti. Giuliano kalecinin sağına, direk dibine doğru yerden bir vuruş yaptı. Harun köşeyi tahmin etmesine rağmen topu çıkaramadı.
Dakika 30: Köşe vuruşu sonrası sol kanattan Juliano'nun ortasında Soldado'nun kafayla indirdiği topu, kale önünde Josef de Souza Dias tamamladı.
İkinci yarı
Dakika 53: Josef’in hatalı pasında topu kapan Yusuf Erdoğan, hızlı bir şekilde ceza sahası içine girip şutunu çekti ancak kaleci Volkan gole izin vermedi.
Dakika 55: Barış Alıcı 2 oyuncudan sıyrılıp savunmanın arkasına sarkan Ayew’i gördü. Bu futbolcunun sol ayağıyla vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Dakika 56: Bursaspor çok hızlı çıktı. Yusuf’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lima, rakibin müdahalesiyle yerde kalırken, Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR merkezi, Yusuf’un ilk pozisyonda ofsaytta olduğunu belirtince penaltı kararı iptal edildi.
Dakika 64: gelişen Fenerbahçe atağında savunmanın müdahalesi sonrasında kaleci Harun topu uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Ayew’de kaldı. Bu futbolcu düzeltip vurdu fakat top az farkla auta çıktı.
Dakika 80: Aziz Behich, Dirar’dan sıyrılıp ceza sahası içine ortasını yaptı. Lima, penaltı noktası üzerinde yükselip kafayı vurdu ancak Volkan gole izin vermedi.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xxx, Ayew xx (Alper dk. 90+4 ?), Giuliano xxx, Barış xxx (Eljif dk. 84 ?), Soldado xx (Dirar dk. 66 xx)
Bursaspor: Harun xx, Barış xx, Ertuğrul xx, Ekong xxx, Aziz Behich xx, Badji xx, Aytaç xx, Furkan Soyalp xxx (Atanasov dk. 87 ?), Lima xx (Emre dk. 83 ?), Yusuf xxx, Necid x (Tunay dk. 46)
Sarı kartlar: Skrtel, Ayew, Dirar (Fenerbahçe), Lima, Badji, Aziz (Bursaspor)
Goller: Ekong (dk. 16) (Bursaspor), Giuliano (dk. 22 pen.), Josef de Souza (dk. 30) (Fenerbahçe)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Benfica maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonundaki ilk maçında Bursaspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla yapılan maçın ilk 11'inde şans verdiği Eljif Elmas, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı Bursaspor karşılaşmasında yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Josef de Souza, Andre Ayew, Barış Alıcı ve Roberto Soldado'ya görev verdi.
Sarı-lacivertli ekip, Bursaspor müsabakasına Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Barış Alıcı, Giuliano Victor de Paula, Andre Ayew ve Roberto Soldado 11'i ile başladı.
Ayew ilk resmi maçında
Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Swensea City takımından kiraladığı Andre Ayew, sarı-lacivertli ekipteki ilk resmi maçına çıktı.
Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Benfica müsabakasının kadrosunda yer almayan Ganalı futbolcu, Bursaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Sarı-lacivertli ekipte Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı da Bursaspor mücadelesinde ilk 11'de maça başladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Berke Özer yedekler arasında yer bulurken, Ferdi Kadıoğlu 21 kişilik müsabaka kadrosuna alınmadı.
Yeni transfer Slimani tribünde
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu İslam Slimani, Bursaspor maçını statta takip etti.
İngiltere'nin Leicester City takımından kiralanan 30 yaşındaki forvet, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra müsabakayı locadan izledi.
Lefter'in ailesine plaket
Süper Lig'de sezona adı verilen Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ailesine plaket takdim edildi.
Karşılaşma öncesi düzenlenen ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in de yer aldığı törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Lefter'in eşi, kızları ve torunlarına plaket verdi. Ali Düşmez de aileye forma hediye etti.
Plaketi vermeden önce taraftara seslenen Ali Koç, "Lefter Küçükandonyadis sezonunda ilk maçımız Bursaspor karşılaşması ve Küçükandonyadis ailesinin 4 kuşağını konuk etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Lefter'imizin anısına bu sezonumuzu unutulmaz kılacağız. Onun Fenerbahçe sevgisi ve aidiyeti bize kılavuz olacak. Lefter sezonunda büyük başarılar kazanmayı umuyorum. Şansımız bol yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
Lefter için koreografi
Fenerbahçeli taraftarlar, Lefter Küçükandonyadis için koreografi düzenledi.
Maç öncesi Spor Toto Tribünü'nde Lefter'in görselinin bulunduğu büyük bir pankart açılırken altında da "Rahat uyu Lefter. Şampiyon Fener" yazısına yer verildi.
Fenerbahçeli futbolcular da maç öncesi ısınmada Lefter'in fotoğrafının yer aldığı tişört giydi.
Fenerbahçe'den küfre karşı pankart
Sarı-lacivertli takım, sahaya, küfre karşı hazırlanan bir pankartla çıktı.
Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya çıkarken "Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez." yazılı pankart taşıdı.
Ayrıca maç öncesi taraftarlar da aynı sloganın yer aldığı dövizler açtı.
Taraftardan yoğun ilgi
Fenerbahçe taraftarları, sezonun ilk maçında tribünleri doldurdu.
Yoğun ilginin gösterildiği müsabakayı yaklaşık 40 bin taraftar Ülker Stadı'nda izledi.
Ramazan Taşdemir'in hayali gerçek oldu
Ağrı'da elektrik tellerindeki güvercini kurtarmak isterken elektriğe kapılarak ellerini kaybeden 16 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Ramazan Taşdemir, müsabakayı statta izledi.
Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı tarafından İstanbul'a getirilen Ramazan Taşdemir, taraftarı olduğu sarı-lacivertli ekibin maçını 1907 Tribünü'nden takip etti.
Bursaspor'da yeni transferler kadroda
Bursaspor'un yeni transferlerinden üçü ilk 11'de forma giydi.
Yeşil-beyazlı takımın yeni oyuncularından Stephane Badji, Aytaç Kara ve Allano Lima, Fenerbahçe müsabakasına ilk 11'de başladı.
Diğer transferler Tunay Torun ile Jani Atanasov ise teknik direktör Samet Aybaba tarafından yedek kulübesinde şans bekledi.
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