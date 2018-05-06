SPOR

Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı izle: FB takipte! (beINsport, Digiturk ve alternatif kanallar)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.05.2018 15:29 | Son Güncelleme

Şampiyonluk yarışında yeniden avantajlı bir konuma gelen Fenerbahçe Başakşehir'in yaşadığı puan kaybı sonrası bu akşam evinde Bursaspor'u yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe maçını kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini beklemeyi planlıyor. İşte Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı izleme seçenekleri ve maçtan detaylar...

Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı izle: FB takipte! (beINsport, Digiturk ve alternatif kanallar)

Süper Lig'in şampiyonluk yarışında son düzlüğe giriliyor. Takımlar sondan 3. maçlarını yapıyorlar. Başakşehir'in son dakikada berabere kalması sonrası gözler bu akşamsütü oynanacak Fenerbahçe Bursaspor maçında. Fenerbahçe Bursaspor'u yenerek Başakşehir'n beraberliğinden faydalanmak istiyor. Fenerbahçe maçını kazanıp Galatasaray'dan olası puan kaybını beklemek niyetinde. İşte Fenebahçe Bursaspor canlı izleme kanalları ve maç ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI CANLI İZLEME

16.00'da başlayacak karşılaşma Türkiye'de Digiturk Play, beINsports 1 ve beIN CONNNECT ile izlenebilir. Beinsports aboneliğiniz yoksa da haftasonu paketi alıp Fenerbahçe Bursaspor maçını canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz MYNET canlı anlatımı ile maçı dakika takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı anlatım

ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye'deki kanalların dışında maçı yurtdışından izleyecek olanlar içinse farklı seçenekler mevcut. Pek çok Afrika ülkesinde Galatasaray Başakşehir maçı A+Sport Africa kanalından izlenebilir. Bunun dışında Fransa'da beIN Sportss Max 9, Laos ve Tayland'da beIN Sports Connect Thailand ve Yeni Zelanda'da da beIN Sports Connect New Zeland kanalları maçı canlı yayımlayacak. Bunun dışında Mynet.com'un canlı anlatımı ile karşılaşmayı dakika dakika takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRÜYOR!

Sarı lacivertliler son haftalarda çok iyi bir istikrar yakalamış durumdalar. Son 5 maçından galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe, evinde oynadığı Bursaspor maçında da açık favori. Fenerbahçe özellikle evinde fire vermiyor.

BURSASPOR YENİDEN KAZANIYOR

Düşme hattından daha da uzaklaşmak isteyen Bursaspor, son beş maçında 3 mağlubiyet yaşadı ama son 2 haftadır kazanıyor. Bursaspor zorlu Fenerbahçe deplasmanından 3 puan çıkartmayı başarırsa ligde kalmayı garantileyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Soldado

Bursaspor: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz Behich, Shehu, Badu, Kembo-Ekoko, Batalla, Yusuf, Sow

İnce TRT'ye sert çıktı: Bu son uyarımİnce TRT'ye sert çıktı: Bu son uyarım
Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olurAnkara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
HDP bir tweet attı sosyal medya karıştı! Demirtaş için böyle oy istedilerHDP bir tweet attı sosyal medya karıştı! Demirtaş için böyle oy istediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fenebrahçe Bursaspor fenerbahçe bursaspor maçı

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Aykut Kocaman'dan Galatasaray iddiası

Aykut Kocaman'dan Galatasaray iddiası

Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu

Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da

Dünya, Arda Turan'ı konuşuyor

Dünya, Arda Turan'ı konuşuyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akhisar - Galatasaray canlı izle (Akhisar - Galatasaray BeIN SPORTS canlı izle), Akhisar-Galatasaray maçı saat kaçta?, hangi kanalda?

Akhisar - Galatasaray canlı izle (Akhisar - Galatasaray BeIN SPORTS canlı izle), Akhisar-Galatasaray maçı saat kaçta?, hangi kanalda?

Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı izle: FB takipte! (beINsport, Digiturk ve alternatif kanallar)

Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı izle: FB takipte! (beINsport, Digiturk ve alternatif kanallar)

CANLI İZLE | Fenerbahçe - Bursaspor (Fenerbahçe - Bursaspor BeIN SPORTS canlı izle)

CANLI İZLE | Fenerbahçe - Bursaspor (Fenerbahçe - Bursaspor BeIN SPORTS canlı izle)

Aytemiz Alanyaspor 1 - 1 Osmanlıspor (Maç özeti)

Aytemiz Alanyaspor 1 - 1 Osmanlıspor (Maç özeti)

Kardemir Karabükspor 0 - 1 Atiker Konyaspor (Maç özeti)

Kardemir Karabükspor 0 - 1 Atiker Konyaspor (Maç özeti)

Trabzonspor 2 - 5 Kasımpaşa (MAÇ ÖZETİ)

Trabzonspor 2 - 5 Kasımpaşa (MAÇ ÖZETİ)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.