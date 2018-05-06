Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı izle: FB takipte! (beINsport, Digiturk ve alternatif kanallar)

Süper Lig'in şampiyonluk yarışında son düzlüğe giriliyor. Takımlar sondan 3. maçlarını yapıyorlar. Başakşehir'in son dakikada berabere kalması sonrası gözler bu akşamsütü oynanacak Fenerbahçe Bursaspor maçında. Fenerbahçe Bursaspor'u yenerek Başakşehir'n beraberliğinden faydalanmak istiyor. Fenerbahçe maçını kazanıp Galatasaray'dan olası puan kaybını beklemek niyetinde. İşte Fenebahçe Bursaspor canlı izleme kanalları ve maç ile ilgili detaylar...
16.00'da başlayacak karşılaşma Türkiye'de Digiturk Play, beINsports 1 ve beIN CONNNECT ile izlenebilir. Beinsports aboneliğiniz yoksa da haftasonu paketi alıp Fenerbahçe Bursaspor maçını canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz MYNET canlı anlatımı ile maçı dakika takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı anlatım
ALTERNATİF KANALLAR
Türkiye'deki kanalların dışında maçı yurtdışından izleyecek olanlar içinse farklı seçenekler mevcut. Pek çok Afrika ülkesinde Galatasaray Başakşehir maçı A+Sport Africa kanalından izlenebilir. Bunun dışında Fransa'da beIN Sportss Max 9, Laos ve Tayland'da beIN Sports Connect Thailand ve Yeni Zelanda'da da beIN Sports Connect New Zeland kanalları maçı canlı yayımlayacak. Bunun dışında Mynet.com'un canlı anlatımı ile karşılaşmayı dakika dakika takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRÜYOR!
Sarı lacivertliler son haftalarda çok iyi bir istikrar yakalamış durumdalar. Son 5 maçından galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe, evinde oynadığı Bursaspor maçında da açık favori. Fenerbahçe özellikle evinde fire vermiyor.
BURSASPOR YENİDEN KAZANIYOR
Düşme hattından daha da uzaklaşmak isteyen Bursaspor, son beş maçında 3 mağlubiyet yaşadı ama son 2 haftadır kazanıyor. Bursaspor zorlu Fenerbahçe deplasmanından 3 puan çıkartmayı başarırsa ligde kalmayı garantileyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Soldado
Bursaspor: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz Behich, Shehu, Badu, Kembo-Ekoko, Batalla, Yusuf, Sow
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