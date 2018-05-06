Fenerbahçe-Bursaspor maçında Aatif Chahechouhe'nun hareketi isyan ettirdi!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında tansiyon yükseldi. Bursasporlu futbolcu Barış, Fenerbahçeli futbolcu Aatıf ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.
Barış'ın ayağına basan Aatıf'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Bursasporlu futbolcular, hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulundu. Kalesini terk ederek Fırat Aydınus'un yanına giden Bursaspor kalecisi Harun Tekin'i de takım arkadaşları sakinleştirdi. Barış'ın saha kenarına alınmasına sebebiyet veren pozisyonunun ardından hakem Fırat Aydınus, oyunu devam ettirdi.
Fenerbahçe - Bursaspor maçını yorumlayan Erman Özgür ise, "Aatıf bu pozisyonda Barış'ın ayağına basmış ama bana göre burada bir kasıt yok" ifadelerini kullandı.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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