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Fenerbahçe-Bursaspor maçında Aatif Chahechouhe'nun hareketi isyan ettirdi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Bursaspor maçında konuk ekip taraftarlarını çıldırtan bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe, bir pozisyonda Bursasporlu Barış Yardımcı'nın ayağına bastı. Hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda oyunu devam ettirirken Bursaspor taraftarı ve oyuncular, hakemin bu kararı sonrası isyan etti.

Fenerbahçe-Bursaspor maçında Aatif Chahechouhe'nun hareketi isyan ettirdi!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında tansiyon yükseldi. Bursasporlu futbolcu Barış, Fenerbahçeli futbolcu Aatıf ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

Barış'ın ayağına basan Aatıf'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Bursasporlu futbolcular, hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulundu. Kalesini terk ederek Fırat Aydınus'un yanına giden Bursaspor kalecisi Harun Tekin'i de takım arkadaşları sakinleştirdi. Barış'ın saha kenarına alınmasına sebebiyet veren pozisyonunun ardından hakem Fırat Aydınus, oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe - Bursaspor maçını yorumlayan Erman Özgür ise, "Aatıf bu pozisyonda Barış'ın ayağına basmış ama bana göre burada bir kasıt yok" ifadelerini kullandı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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