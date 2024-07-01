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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi! Bonservis bedeli...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.07.2024 20:42
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atlético Madrid ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

8 MİLYON EURO İDDİASI

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Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için İspanyol ekibine 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

İKİNCİ TRANSFER OLDU

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2024/25 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katmıştı.

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Çağlar Söyüncü fenerbahçe
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