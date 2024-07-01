Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atlético Madrid ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için İspanyol ekibine 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
2024/25 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katmıştı.