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Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - Cagliari maçı biletleri satışta!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.08.2018 10:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Cagliari ile yeni sezon hazırlık kapsamında bir dostluk maçı yapacak. Fenerbahçe'nin yapacağı son hazırlık maçı olacak olan Cagliari karşılaşması biletleri satışa çıktı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica ile oynayacağı maç öncesinde son hazırlık mücadelesini, İtalya temsilcisi Cagliari ile yapacak. Ayew'in maçta yer alması bekleniyor. Peki Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - Cagliari maçı biletleri ne kadar?

Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - Cagliari maçı biletleri satışta!

Fenerbahçe Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'nın Cagliari ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımın yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşması olacak olan Fenerbahçe - Cagliari maçı, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon öncesi yeni başkan ve yeni teknik direktör ile yola çıkan ve Yeniden Fenerbahçe sloganı ile yola çıkan Fenerbahçe, Cagliari ile bu akşam taraftarının karşısına çıkıyor. Peki Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - Cagliari maçı biletleri ne kadar?

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Cagliari, bu akşam, 1 Ağustos Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Cagliari ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 21.00'da karşılaşacak. Maç D-Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Yeni sezon çalışmalarına 28 Haziran'da İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, şu ana kadar 5 hazırlık maçı oynadı. İlk olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşan Profesyonel Futbol Takımımız, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

10 - 18 Temmuz'da İsviçre'de kamp yapan Fenerbahçe, iki de hazırlık maçı yaptı. İsviçre Ligi ekiplerinden Lozan'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, İngiltere Premier League takımlarından Fulham'ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez taraftarının karşısına 21 Temmuz'da Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a karşı oynadığı maçta çıktı. Mücadele 3-3 sona erdi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile İzmir Bornova Belediye Stadı’nda oynanan mücadele ise 1-1 sonuçlandı.

Fenerbahçe, Cagliari mücadelesinde taraftarının karşısına 2. kez çıkacak. Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'nun görev vermesi durumunda yeni transferimiz Andre Ayew de formamızı ilk kez giyecek.

Profesyonel Futbol Takımımız, Cagliari ile geçtiğimiz sezon başında da özel maçta karşılaşmıştı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi takımımız, Valbuena'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Sezon öncesi son hazırlık maçını Cagliari ile oynayacak olan Fenerbahçemiz, ilk resmi karşılaşmasına 7 Ağustos Salı günü TSİ 22.00’de Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Benfica deplasmanında çıkacak.

Fenerbahçemiz, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ilk hafta maçını ise 11 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Bursaspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak.

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe ile Cagliari Calcio arasında 1 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak hazırlık maçının biletleri genel satışa çıktı. 30.07.2018 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) satışa çıkan biletler; 31.07.2018 itibariyle de genel satışa açılmıştır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara Passolig hizmet bedeli dahildir.

Öğrenci biletleri sadece stad passolig gişeden alınacaktır.

Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ :20.00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ :54.00 TL
FENERIUM ÜST- H-I BLOK :109,00 TL
FENERIUM ALT-H BLOK :194,50 TL
FENERIUM ALT-F BLOK :248,00 TL
FENERIUM ALT-G BLOK :216.00 TL

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