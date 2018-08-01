Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - Cagliari maçı biletleri satışta!

Fenerbahçe Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'nın Cagliari ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımın yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşması olacak olan Fenerbahçe - Cagliari maçı, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon öncesi yeni başkan ve yeni teknik direktör ile yola çıkan ve Yeniden Fenerbahçe sloganı ile yola çıkan Fenerbahçe, Cagliari ile bu akşam taraftarının karşısına çıkıyor. Peki Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - Cagliari maçı biletleri ne kadar?

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Cagliari, bu akşam, 1 Ağustos Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Cagliari ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 21.00'da karşılaşacak. Maç D-Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Yeni sezon çalışmalarına 28 Haziran'da İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, şu ana kadar 5 hazırlık maçı oynadı. İlk olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşan Profesyonel Futbol Takımımız, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.