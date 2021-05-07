SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti iddiası

Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti iddiası

07.05.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti iddiası

Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek yılın planlamasını yapıyor. Sarı lacivertliler, yeni sezonun ilk transferini Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında bulunması beklenen Fenerbahçe teknik patronu Emre Belözoğlu, oyuncuyu sarı lacivertli formayı giymesi için ikna etti ve anlaşmaya varıldı.

4

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için kulübü Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmeyecek. Ancak Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Kurukalıp için 500 bin TL yetiştirme bedeli alacak.

6

GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün, Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay için, uzun süredir devrede olduğu biliniyordu.

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay Kurukalıp, alt yaş kategorilerinde 43 kez milli oldu. 2002 doğumlu ve 1 metre 72 santim boyundaki futbolcuya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

(AJANSSPOR)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Dünya yıldızına Süper Lig devi talip olduDünya yıldızına Süper Lig devi talip oldu
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Galatasaray'a transfer piyangosu

Galatasaray'a transfer piyangosu

Dünya yıldızına Süper Lig devi talip oldu

Dünya yıldızına Süper Lig devi talip oldu

Fenerbahçe'den Samatta kararı

Fenerbahçe'den Samatta kararı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Vincent Aboubakar'a teklif!

Vincent Aboubakar'a teklif!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Maçtan önce seks yapmak normal

Maçtan önce seks yapmak normal

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.