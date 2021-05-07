Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti iddiası

Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek yılın planlamasını yapıyor. Sarı lacivertliler, yeni sezonun ilk transferini Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında bulunması beklenen Fenerbahçe teknik patronu Emre Belözoğlu, oyuncuyu sarı lacivertli formayı giymesi için ikna etti ve anlaşmaya varıldı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için kulübü Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmeyecek. Ancak Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Kurukalıp için 500 bin TL yetiştirme bedeli alacak.

GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün, Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay için, uzun süredir devrede olduğu biliniyordu.

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay Kurukalıp, alt yaş kategorilerinde 43 kez milli oldu. 2002 doğumlu ve 1 metre 72 santim boyundaki futbolcuya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

(AJANSSPOR)



