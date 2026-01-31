SPOR

Fenerbahçe camiası yasta! Eski yönetici Ahmet Çelebi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Ahmet Çelebi'nin vefatı, kulüp camiasında büyük üzüntü yarattı. Vefat haberi, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sırasında duyuldu. Eski Başkan Ali Koç, toplantıyı yarıda keserek Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı.

Burak Kavuncu

Ahmet Çelebi'nin vefatı, sarı-lacivertli camiada derin üzüntüye yol açtı. Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda acı haberi alır almaz toplantıdan ayrıldı.

Fenerbahçe camiası, sevilen isimlerinden, kulübün eski yöneticilerinden Ahmet Çelebi'nin ani vefatıyla sarsıldı. Uzun yıllar boyunca sarı-lacivertli renklere hizmet etmiş olan Çelebi'nin kaybı, Fenerbahçe ailesinde derin bir üzüntüye neden oldu. Çelebi'nin vefatı, Fenerbahçe'ye olan bağlılığı ve kulübe yaptığı katkılarla hatırlanacak.

ALİ KOÇ TOPLANTIDAN HEMEN AYRILDI!

Acı haber, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sırasında duyuldu. Toplantıya katılan eski Başkan Ali Koç, Ahmet Çelebi'nin vefat haberini alır almaz büyük bir üzüntü yaşadı. Koç, toplantıda bir konuşma yapmadan, derin bir üzüntü içerisinde Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un ayrılma sebebini toplantıdaki diğer üyelere duyurdu. Mosturoğlu, "Değerli Divan Kurulu üyeleri, kıymetli bir üyemiz vefat etti. Başkanımız Sayın Ali Koç, bu acı haber üzerine aramızdan ayrılmak durumunda kaldı." şeklinde bir açıklama yaptı. Açıklama, toplantıya katılan diğer üyelerde de derin bir üzüntüye yol açtı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI...

Ahmet Çelebi'nin Fenerbahçe'ye olan katkıları, sadece yöneticilik döneminde değil, aynı zamanda bir taraftar ve kulüp sevdalısı olarak da devam etti. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ahmet Çelebi'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Çelebi'nin Fenerbahçe'ye yaptığı hizmetlerin unutulmayacağı vurgulandı. Cenaze töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

