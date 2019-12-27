SPOR
  4. Fenerbahçe hız kesmiyor

Fenerbahçe hız kesmiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.12.2019 15:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig’in 17’nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe hız kesmiyor

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’dakoşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, dar alanda yapılan çift kale maçla idman sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Rize'ye gidecek.

(DHA)

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Trabzonspor’dan anlamlı destekTrabzonspor’dan anlamlı destek
B. Elazığ İl Özel İdare, Nevin Kristen Vatansever’i kadrosuna kattıB. Elazığ İl Özel İdare, Nevin Kristen Vatansever’i kadrosuna kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu imzayı attı

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu imzayı attı

İşte yeni adresi

İşte yeni adresi

'Bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi'

'Bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe hız kesmiyor

Fenerbahçe hız kesmiyor

Deniz Türüç: Büyük hedefe ulaşmak istiyoruz

Deniz Türüç'ten şampiyonluk sözleri

NEC Nijmegen, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etti

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ettiler

West Ham United'tan Ozan Tufan'a 30 milyon Euro

Ozan Tufan'a inanılmaz para

Fenerbahçe, Rodriguez'de mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe'den transfer bombası

Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu

Emre Belözoğlu, "WinWin" talihlisiyle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.