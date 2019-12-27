Fenerbahçe hız kesmiyor

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’dakoşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, dar alanda yapılan çift kale maçla idman sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Rize'ye gidecek.

(DHA)

