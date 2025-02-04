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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.02.2025 21:18
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u yendiği maç TBMM gündemine taşındı. AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu "Son 5 sezondur Rizespor aleyhine verilen kararlar artık tesadüf değildir. TFF ve MHK derhal istifa etmelidir" dedi.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Rize ekibi iki kırmızı kart görerek maçı 9 kişi tamamladı. Son dakikalarda En-Nesyri'nin golüyle yıkılan Rizespor cephesinden hakem kararlarına isyan vardı.

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"VERİLEN KARARLAR ARTIK TESADÜF DEĞİLDİR"

Maçla ile ilgili tartışmalar TBMM gündemine taşındı. AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu "Son 5 sezondur Rizespor aleyhine verilen kararlar artık tesadüf değildir. TFF ve MHK derhal istifa etmelidir" dedi.

"YABANCI HAKEMLER DE ŞAİBELİ HALE GELMİŞTİR"

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu şunları ifade etti:

"Türk futbolu adına utan verici bir geceyi geride bıraktık. Çaykur Rizespor'un emeği sahada skandal hakem kararlarıyla gasp edilmiştir. Son 5 sezondur Rizespor aleyhine verilen kararlar artık tesadüf değildir. Bu bir düzen haline gelmiştir. Hakemler adaleti sağlamak yerine sahada açıkça bir takımın emeğini yok saymıştır. TFF ve MHK derhal istifa etmelidir. Buradan açıkça soruyporuz, Rizespor'un hakkı neden teslim edilmiyor? Yabancı VAR hakemleri dahi bu düzenin içinde şaibeli hale gelmiştir. Futbol sadece büyük takımlar için mi oynanıyor? Eğer adalet sahada sağlanmıyorsa o ligde güven kalmaz. Tüm futbol kamuoyunu haksızlığa karşı durmaya çağırıyoruz. Futbolda adalet sağlanmadan başarı olmaz."

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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçındaki Hakem Kararları Üzerine Ne Düşünüyorsunuz?

Hakem kararları, Rizespor'un hakkını gasp ediyor.
Futbolda adaletin sağlanması gerekiyor.
Büyük takımlar lehine kararlar alıyorlar.
Yabancı hakemler de güvenilir değil.

Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor fenerbahçe
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