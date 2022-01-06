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Fenerbahçe cephesi şaşkın! Ozan Tufan gittiği gibi geri dönüyor

06.01.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla transfer eden Watford, milli futbolcunun geri alınması için talepte bulunmaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun oynadığı bölgede 6 futbolcusu bulunan İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin bu talebi kabul etmemesi durumunda sezon sonu satın alma opsiyonunu kullanmayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe cephesi şaşkın! Ozan Tufan gittiği gibi geri dönüyor
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Watford
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Fenerbahçe'den Watford'a kiralanan Ozan Tudan, İngiltere'de umduğunu bulamadı. Premier Lig ekibi, milli futbolcuyu sarı-lacivertli takıma göndermek için talepte bulunacak.

OZAN'IN OYNADIĞI BÖLGEDE 6 FUTBOLCU VAR

İngiliz basınında yer alan habere göre, Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Watford'da o bölgede milli futbolcumuzla birlikte Louza, Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling bulunuyor. Kadro şişkinliğine sebep bu durum sonrası Premier Lig ekibi, Ozan Tufan'ı gözden çıkardı.

SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAKLAR

Watford, Fenerbahçe tarafından Ozan Tufan'ın geri alınması talebi kabul edilmezse sezon sonunda milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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