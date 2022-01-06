Fenerbahçe cephesi şaşkın! Ozan Tufan gittiği gibi geri dönüyor

Fenerbahçe'den Watford'a kiralanan Ozan Tudan, İngiltere'de umduğunu bulamadı. Premier Lig ekibi, milli futbolcuyu sarı-lacivertli takıma göndermek için talepte bulunacak.

OZAN'IN OYNADIĞI BÖLGEDE 6 FUTBOLCU VAR

İngiliz basınında yer alan habere göre, Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Watford'da o bölgede milli futbolcumuzla birlikte Louza, Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling bulunuyor. Kadro şişkinliğine sebep bu durum sonrası Premier Lig ekibi, Ozan Tufan'ı gözden çıkardı.

SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAKLAR

Watford, Fenerbahçe tarafından Ozan Tufan'ın geri alınması talebi kabul edilmezse sezon sonunda milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

