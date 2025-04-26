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Fenerbahçe cephesinden sert açıklama! "Operasyon çekilmiştir"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.04.2025 22:50
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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklada, "Fenerbahçe'ye büyük operasyon çekilmiştir" dedi.

Fenerbahçe cephesinden sert açıklama! "Operasyon çekilmiştir"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'ı 3-1 yendi. Maçın ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan sert açıklamalarda bulundu.

"DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

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Burak Kızılhan, "Taraftarımıza çok teşekkürler, 90 dakika boyunca takımın yanında yer aldılar ve galibiyette büyük etken oldular. Türkiye'de ve Avrupa'da hep yanımızdalar. Her maçı kazanmak istiyoruz ve rakibimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş derbisini kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

"FENERBAHÇE'YE BÜYÜK BİR OPERASYON YAPILDI"

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Kızılhan, "Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şüphelerimiz vardı, maçın orta hakemi bu şüphelerimizi ayyuka çıkarmıştır. Verilmeyen penaltılar var. Dzeko'nun ayağına net basıldı, ikinci pozisyonda iki elle Dzeko'yu ittiler. Ayrıca kırmızı kart olmalıydı. Üçüncüsünde dayanamadılar ve verdiler. Bu da verilmese ne olurdu, bilmiyorum! Verilen kararlar, verilmeyenler... Kartlar, Kostic cezalı duruma düştü. İrfan Can Eğribayat'a maç sonu yapılanlar. Fenerbahçe'ye bu akşam büyük bir operasyon çekildi! Yabancı hakem isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum. Yabancı VAR devam etmeli! Yabancı hakem konusunda da Fenerbahçe'nin duruşu nettir" ifadelerini kullandı.

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