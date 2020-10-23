Fenerbahçe çift kale maç yaptı

Fenerbahçe'de Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’da başlayan antrenmanda; ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Diego Perotti antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümünde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Ferdi Kadıoğlu da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, karşılamanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(DHA)

