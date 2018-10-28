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Fenerbahçe Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.10.2018 22:57 | Son Güncelleme

Ve Cocu dönemi resmen sona erdi! Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı. Fenerbahçe yönetimi Cocu'nun görevine, Ankaragücü maçı bittikten çok kısa bir süre sonra son verdi.

Fenerbahçe Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı!

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı teknik adamın görevden alındığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu, bu akşam itibarıyla görevinden alınmıştır." denildi.

Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla, Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı teknik direktör kalmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
bu habere bir fenerbahçeli olarak yapılacak tek yorum var: ŞÜKÜR!!!
DÖVEREK YOLLAYIN BÖYLE OLMAZ
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