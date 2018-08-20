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Fenerbahçe Cristian Ramirez transferini yalanladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe resmi açıklama yaparak İstanbul'da bulunan Cristian Ramirez'le ilgili transfer haberlerini yalanladı.

Fenerbahçe Cristian Ramirez transferini yalanladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Cristian Ramirez transferini yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Son dönemde basında yer alan Cristian Ramirez’in kulübümüze transferiyle ilgili haberler doğru değildir.
İlgili oyuncuya dair herhangi bir transfer planlamamız ve çalışmamız hiçbir zaman olmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Cristian Ramirez

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