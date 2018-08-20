Fenerbahçe Cristian Ramirez transferini yalanladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Cristian Ramirez transferini yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Son dönemde basında yer alan Cristian Ramirez’in kulübümüze transferiyle ilgili haberler doğru değildir.
İlgili oyuncuya dair herhangi bir transfer planlamamız ve çalışmamız hiçbir zaman olmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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