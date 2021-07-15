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Fenerbahçe Csikszereda hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Csikszereda maçı canlı mı?

15.07.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Romanya 2. Lig ekiplerinden Csikszereda ile hazırlık maçında karşılaşacak. 2. kez takımın yönetimine getirilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile birlikte ilk sınavına çıkan olan Fenerbahçe, Csikszereda karşısında galibiyet arıyor.

Fenerbahçe Csikszereda hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Csikszereda maçı canlı mı?

Topuk Yaylası’nda saat 17:00’de başlayan Fenerbahçe Csikszereda hazırlık maçı, herhangi bir kanaldan canlı yayınlanmıyor. Ancak Fenerbahçe Csikszereda hazırlık maçı sarı-lacivertlilerin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE CSİKSZEREDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün saat 17:00’de başlayan ve takımın başına 2. kez getirilen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile ilk kez bir hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe’nin Csikszereda ile oynadığı mücadelede Fenerbahçe’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda karşısında galibiyet arayacak.

Yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçında ise 19 Temmuz Pazartesi günü Samandıra’da Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe, ardından da yurt dışında bir turnuvada yer alacak.

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F.Bahçe'den hazırlık maçları için kararF.Bahçe'den hazırlık maçları için karar
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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