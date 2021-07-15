Fenerbahçe Csikszereda hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Csikszereda maçı canlı mı?

Topuk Yaylası’nda saat 17:00’de başlayan Fenerbahçe Csikszereda hazırlık maçı, herhangi bir kanaldan canlı yayınlanmıyor. Ancak Fenerbahçe Csikszereda hazırlık maçı sarı-lacivertlilerin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE CSİKSZEREDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün saat 17:00’de başlayan ve takımın başına 2. kez getirilen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile ilk kez bir hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe’nin Csikszereda ile oynadığı mücadelede Fenerbahçe’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda karşısında galibiyet arayacak.

Yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçında ise 19 Temmuz Pazartesi günü Samandıra’da Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe, ardından da yurt dışında bir turnuvada yer alacak.

### FENERBAHÇE'NİN YOUTUBE KANALI İÇİN TIKLAYIN

