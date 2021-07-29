Fenerbahçe, Davidson için Alanyaspor'un kapısını çalıyor

Sağ bek ve forvetle birlikte kanat transferi de yapacak olan Fenerbahçe, bir yandan Diego Perotti'den kurtulmaya çalışırken diğer yandan da adaylarla temaslarını sıklaştırdı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, sol kanat için Alanyaspor'dan Davidson'u istiyor.
Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.
Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ve Aytemiz Alanyasporlu yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi.
Davidson'un Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Geçtiğimiz yıl Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı yıldız burada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Kulüp kariyerinde şimdiye kadar 245 maça çıkan Davidson, 49 gol atarken 40 da asist yapmayı başardı.
Alanyaspor forması giyen Brezilyalı yıldız Davidson'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
Okuyucu Yorumları 0 yorum