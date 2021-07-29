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Fenerbahçe, Davidson için Alanyaspor'un kapısını çalıyor

29.07.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağ bek, forvet ve kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yine bir sürprize imza atıyor. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay verdiği başarılı sol kanat oyuncusu Davidson için Alanyaspor ile pazarlıklara başlıyor.

Fenerbahçe, Davidson için Alanyaspor'un kapısını çalıyor

Sağ bek ve forvetle birlikte kanat transferi de yapacak olan Fenerbahçe, bir yandan Diego Perotti'den kurtulmaya çalışırken diğer yandan da adaylarla temaslarını sıklaştırdı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, sol kanat için Alanyaspor'dan Davidson'u istiyor.

VITOR PEREIRA'DAN ONAY ÇIKTI

Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.

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PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ve Aytemiz Alanyasporlu yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Davidson'un Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

245 MAÇTA 49 GOL, 40 ASİST

Geçtiğimiz yıl Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı yıldız burada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Kulüp kariyerinde şimdiye kadar 245 maça çıkan Davidson, 49 gol atarken 40 da asist yapmayı başardı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Alanyaspor forması giyen Brezilyalı yıldız Davidson'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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